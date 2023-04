Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeuge meldet auffälliges Fahrverhalten auf der B211 in Ovelgönne +++ Mehrere Verstöße festgestellt

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag, 13. April 2023, gegen 21:10 Uhr, den Notruf gewählt, weil vor ihm auf der B211 in Richtung Brake ein Pkw in auffälliger Fahrweise unterwegs war.

Die Polizei stoppte den gemeldeten BMW in der Logemannsdeichstraße. Bei der Überprüfung zeigte der 19-jährige Fahrer aus Nordenham keine Anzeichen einer möglichen Fahruntüchtigkeit. Allerdings gab es am BMW Grund für Beanstandungen. Der Pkw war Ende März 2023 außer Betrieb gesetzt worden und demnach nicht amtlich zugelassen, versichert oder versteuert. Der 19-Jährige hatte den BMW erst am Abend käuflich erworben. Die angebrachten Kennzeichen waren für einen anderen Pkw ausgegeben.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt musste ihm untersagt werden. Er verständigte ein Abschleppunternehmen.

