Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Mundelsheim: Unfall mit Schwerverletztem und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 12:20 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) im Bereich der Autobahnanschlussstelle (AS) Mundelsheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten und einem Sachschaden von rund 40.000 Euro. Derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 71-jähriger Opel-Lenker die BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er plötzlich auf einen vor ihm fahrenden Reisebus auf. Durch die Kollision wurde der Pkw in eine Drehbewegung versetzt und quer zur Fahrbahn in den rechtsseitigen Grünstreifen geschleudert. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und blieb zwischen der Aus- und Auffahrt der AS Mundelsheim liegen. Der 71-jährige Pkw-Lenker zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 63-jährige Fahrer des Reisebusses sowie dessen Insassen blieben unverletzt. Sie konnten ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen teilweise für etwa drei Stunden gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau von rund acht Kilometern. Die Freiwilligen Feuerwehren Mundelsheim und Großbottwar waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 29 Kräften im Einsatz.

