Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kontrolle der Polizei auf der B212 in Brake

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake hat am Samstag, 15. April 2023, eine Kontrolle auf der B212 durchgeführt. Vor dem Hintergrund nach wie vor hoher Verkehrsunfallzahlen lag der Fokus der Kontrolle auf der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer und der Überwachung der Verkehrssicherheit der gestoppten Fahrzeuge. So waren im Jahr 2021 im Zuständigkeitsbereich der Polizei Brake insgesamt 810 Verkehrsunfälle zu verzeichnen. In 19 Fällen waren beteiligte Personen nicht verkehrstüchtig, weil sie entweder alkoholisiert waren oder unter dem Einfluss von Drogen standen.

Die vom Polizeikommissariat Brake geplante und organisierte Kontrollstelle war auf dem Gelände der Straßenmeisterei Brake eingerichtet. Für die Ausleuchtung des Geländes sorgten Angehörige des Technischen Hilfswerks Nordenham. Ab 18:00 Uhr begannen 19 Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch mit den Kontrollen. Unterstützung erhielten sie von acht Angehörigen des Hauptzollamtes Oldenburg.

Der Kraftfahrzeugverkehr auf der B212 wurde durch Geschwindigkeitstrichter an die letztendliche Kontrollstelle herangeführt und schließlich auf dem Gelände der Straßenmeisterei gestoppt. Insgesamt wurden 450 Fahrzeuge und deren Insassen überprüft.

Viele der überprüften Personen zeigten sich mit den Maßnahmen einverstanden und hießen diese sogar gut. Das war aber nicht in allen Fällen so: Um kurz nach 22:00 Uhr geriet ein 31-jähriger Mann aus Ovelgönne mit einem Kleintransporter in eine Kontrolle. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und zeigte zudem Anzeichen einer möglichen Beeinflussung durch Marihuana. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Im Krankenhaus wehrte er sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen, trat um sich, beleidigte und bedrohte die Beamten. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Ein weiterer Mann, 38 Jahre alt und wohnhaft in Brake, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei einem anderen Fahrer eines Pkws bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Marihuana gestanden haben könnte. Dem 25-Jährigen aus Elsfleth musste eine Blutprobe entnommen werden. Diese erfolgte aber ohne Zwischenfälle. Gegen einen 42-jährigen Pkw-Fahrer aus Brake leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein, weil er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest an einem stationären Gerät ergab einen Wert 0,84 Promille.

Während der Kontrolle (22:10 Uhr) fanden Beamte in unmittelbarer Nähe zum Kontrollgelände zudem eine Schreckschusswaffe. Die Ermittlungen zum vormaligen Besitzer laufen. Die Waffe wurde sichergestellt.

Mehrere Verfahren mussten eingeleitet werden, weil die kontrollierten Fahrzeuge nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprachen. Entweder waren nicht zulässige Teile verbaut oder montierte Teile defekt.

Die Maßnahmen wurden am Sonntag, 16. April 2023, 01:30 Uhr beendet.

