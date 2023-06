Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Betrunken auf der Autobahn A 5 Unfall verursacht

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung kam am Mittwoch, 31.05.2023, gegen 22.30 Uhr, eine 64-jährige Pkw-Fahrerin mit einem Wohnwagen zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein und der Anschlussstelle Weil am Rhein von der mittleren Fahrspur nach rechts ab und kollidierte mit einem auf der rechten Fahrspur stehenden Sattelzug. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über drei Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Das Fahrzeuggespann musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell