POL-REK: 230428-5: Weiteren Tatverdächtigen identifiziert und festgenommen

Brühl (ots) - 62-Jähriger bleibt am Rucksack einer Fußgängerin hängen Bei einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin (22) am Donnerstagnachmittag (27. April) ist ein Fahrradfahrer (62) in Brühl schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen sei die 22-Jährige zusammen mit zwei Zeugen gegen 15.30 Uhr auf dem ...

mehr