POL-REK: 230223-3: Zwei Unbekannte brachen in Haus ein

Pulheim (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei dunkel gekleideten Männern, die am Mittwochabend (22. Februar) in das Haus eines Pulheimers eingebrochen sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen brachen die schlanken Täter gegen 20.15 Uhr durch die Terrassentür in das Haus an der Matthias-Grünewald-Straße ein. Anschließend sollen sie Schränke und Schubladen mehrerer Zimmer durchwühlt haben. Einer der Männer trug eine schwarze Mütze. Der Komplize hatte zur Tatzeit eine schwarze Schirmmütze und einen schwarzen Pullover mit der Aufschrift "Champion" an.

Polizisten sicherten die Spuren am Tatort. Beamte des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Die Experten der Kriminalprävention der Polizei Rhein-Erft-Kreis informieren Interessierte zum Thema "Einbruchschutz" auf verschiedenen Wochenmärkten des Kreises. Vor Ort zeigen die Sicherheitsberater mögliche Schwachstellen an Haus und Wohnung sowie entsprechende Nachrüstmöglichkeiten auf. Weitere Informationen zum Thema sind hier zu finden: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratungstermine. (sc)

