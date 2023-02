Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230223-2: Auto und Lastwagen stießen frontal zusammen

Hürth (ots)

Industriestraße mehrere Stunden gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall in Alt-Hürth ist am Donnerstagmorgen (23. Februar) ein Autofahrer (52) bei einer Kollision mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Uniklinik, da lebensgefährdende Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten.

Gegen 8.20 Uhr fuhr der Fahrer eines Skodas auf der Industriestraße in Richtung Berrenrath. Zwischen der Zufahrt zum Chemiepark Knapsack und der Talmühlenstraße soll er aus bislang unbekannter Ursache nach links auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr gefahren sein. Dort touchierte der 52- Jährige mit seinem Auto seitlich einen Kleinlaster und stieß anschließend frontal mit einem dahinter fahrenden Lastwagen zusammen. Beide Lastwagen fuhren in Fahrtrichtung Luxemburger Straße. Durch die Kollision erlitt der Autofahrer schwere Verletzungen. Der Fahrer des Lastwagens (52) wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein viertes Fahrzeug ist durch die Splitter der Fahrzeugteile beschädigt worden.

Polizisten sperrten die Industriestraße für die Dauer der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn. Diese dauern derzeit noch an. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Sache bereits aufgenommen. (akl)

