Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230222-2: Räuber schlägt Angestellter ins Gesicht

Elsdorf (ots)

Unbekannter erbeutet Bargeld

Polizisten haben am Dienstagabend (21. Februar) die Fahndung nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann aufgenommen. Ihm wird vorgeworfen, die Kassiererin (55) eines Supermarktes in Elsdorf-Angelsdorf ausgeraubt und dabei ins Gesicht geschlagen zu haben. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Hinweise zu dem 165 bis 170 großen Mann, der einen braunen Vollbart haben soll und bei der Tat eine schwarze Hose, schwarze Handschuhe und eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift trug, nehmen Beamte des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Der Täter soll gegen 20.30 Uhr einen Supermarkt an der Ohndorfer Straße betreten haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll er Ware auf das Kassenband gelegt und vorgegeben haben diese bezahlen zu wollen. Als die Angestellte die Kasse öffnete, soll der Unbekannte versucht haben in die Kassenschublade zu greifen. Die 55-Jährige habe seine Hand festgehalten und versucht die Klappe zu schließen. Trotz einer installierten Plexiglasscheibe habe der Täter sie mit einem Schlag ins Gesicht verletzt. Die Angestellte ließ den Mann los, so dass dieser an das Bargeld in der Kasse gelangte. Er flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung, soll aber am gleichen Tag schon mehrfach in dem Supermarkt gewesen sein, um einzelne Artikel zu kaufen. (akl)

