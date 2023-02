Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230221-4: 19-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall in Hürth ist am Dienstag (21. Februar) ein Autofahrer (19) schwer verletzt worden. Ein Lastwagenfahrer (46) zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten. Sie brachten den Schwerverletzten mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den 46-Jährigen in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen soll der 19-Jährige gegen 15.20 Uhr auf der Bundesstraße (B) 265n von Brühl kommend in Richtung Hürth unterwegs gewesen sein. Aus bislang ungeklärtem Grund soll der Autofahrer nach links vom Fahrstreifen in den Gegenverkehr abgekommen sein. Dabei sei er frontal mit dem LKW kollidiert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperren Polizisten die B 265n zwischen der Einmündung Industriestraße und der Einmündung Theodor-Heuss-Straße in beide Fahrtrichtungen vollständig. Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell