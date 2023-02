Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230222-1: Nach Kollision mit Baum - Autofahrerin schwer verletzt

Bergheim (ots)

Rettungskräfte fliegen Schwerverletzte in ein Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim hat sich am Dienstagabend (21. Februar) eine Autofahrerin (18) schwer verletzt. Per Rettungshubschrauber brachten Mediziner die junge Fahrerin in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den Unfall auf und befragten Zeugen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen soll die junge Frau mit ihrem Ford KA gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße (K) 41 aus Elsdorf kommend in Richtung Paffendorf gefahren sein. Nach der Einmündung zur Walter-Gropius-Straße sei das Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Hier kollidierte der Kleinwagen mit einem im Grünstreifen stehenden Baum und schleuderte anschließend mit dem Heck in den Zaun eines angrenzenden Betriebsgeländes. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. (hw)

