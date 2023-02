Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230223-1: Zwei Verletzte Autofahrer nach Frontalzusammenstoß in Hürth

Hürth (ots)

Schwerverletzte im Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall in Hürth haben sich am Mittwochabend (22. Februar) eine Autofahrerin (25) schwer und ein Autofahrer (54) leicht verletzt. In Höhe der Anschlussstelle Hürth-Gleuel zur Bundesautobahn (BAB) 1 kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal. Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit über mehrere Stunden für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache bereits aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnisse soll die 25-Jährige mit ihrem VW UP gegen 21.50 Uhr aus Köln kommend von der Autobahn in Hürth-Gleuel abgefahren sein. Sie soll sich entschieden haben direkt wieder auf die BAB 1 in Fahrtrichtung Köln aufzufahren. Hierbei kollidierte sie frontal mit dem VW Sharan eines 54-Jährigen, der auf der Wendelinusstraße in Fahrtrichtung Frechen-Bachem unterwegs gewesen sein soll. Sein Fahrzeug schleuderte in Folge des Zusammenstoßes gegen eine Wegweisertafel und riss diese aus der Verankerung. Eine aufmerksame Zeugin (53) sah beim Vorbeifahren die beiden stark beschädigten Autos, verständigte den Notruf und leistet anschließend Erste Hilfe. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs stellten Polizisten die Autos und eine Handy sicher und dokumentierten alle Unfallspuren. Nach der Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma gaben die Polizisten die Wendelinusstraße am Donnerstag (23. Februar) gegen 1.30 Uhr wieder frei. (hw)

