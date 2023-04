Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230428-2: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

62-Jähriger bleibt am Rucksack einer Fußgängerin hängen

Bei einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin (22) am Donnerstagnachmittag (27. April) ist ein Fahrradfahrer (62) in Brühl schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen sei die 22-Jährige zusammen mit zwei Zeugen gegen 15.30 Uhr auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Heinrich-Esser-Straße gegangen. Der Radfahrer sei in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Als der 62-Jährige an den Fußgängern vorbeifuhr, soll er mit seinem Rad am Rucksack der jungen Frau hängengeblieben sein. Daraufhin sei der Fahrradfahrer gestürzt und mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen. Dabei zog er sich seine schweren Verletzungen zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Schwerverletzte zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm getragen haben.

Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Unfallanzeige auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

