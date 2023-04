Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230428-1: Einbrecher zerschmettern Scheibe mit Gullydeckel - Zeugensuche

Elsdorf (ots)

Unbekannte Täter erbeuten mehrere Zigarettenpackungen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach bislang unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Freitag (28. April) in eine Post- und Lottofiliale in Elsdorf eingebrochen zu sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Unbekannten gegen drei Uhr die Schaufensterscheibe des Ladens in der Straße "Hinter den Gärten" mit einem Kanaldeckel zertrümmert haben. Danach sollen die Täter ein Regal im Innenraum umgeschmissen und mehrere Packungen Zigaretten entwendet haben.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell