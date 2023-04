Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230427-2: Blutprobenentnahme bei flüchtigem Unfallfahrer

Brühl (ots)

Beschuldigter bedroht Zeugen

Polizisten haben am Mittwochmittag (26. April) einen mutmaßlichen flüchtigen Verkehrsunfallfahrer (31) in Brühl gestellt. Er soll zuvor einen Zeugen (41) bedroht haben, der ihn an der Flucht vom Unfallort hindern wollte. Polizisten stellten bei der Kontrolle des 31-Jährigen Hinweise auf einen Drogenkonsum fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 31-Jährige mit seinem Smart gegen 14 Uhr auf der Bremer Straße unterwegs gewesen sein. Er habe einem haltenden Auto vor ihm ausweichen müssen und sei anschließend gegen den Zaun eines Grundstücks gefahren. Der Zeuge habe sich dem Smartfahrer in dem Weg gestellt, als dieser versucht habe zu fliehen. Der 31-Jährige habe den Zeugen, der die Polizei verständigen wollte, beschimpft und bedroht. Polizisten stellten den Flüchtigen letztlich auf der Wilhelm-Kamm-Straße und kontrollierten den Mann. Ein Vortest zeigte an, dass der er möglichweise unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis gefahren war. Im Krankenhaus entnahm ein Arzt die angeordnete Blutprobe. Der Beschuldigte muss sich jetzt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, dem Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und der Bedrohung verantworten. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell