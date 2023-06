POL-PDNR: Betrugsversuch durch Schockanruf

Datzeroth (ots) - In der vergangenen Nacht, kurz vor Mitternacht, wurde die Polizei Straßenhaus über den Vollbrand von circa 20 Heuballen im Bereich der Ortslage Datzeroth, in der Verlängerung der Wieduferstraße, informiert. Die Rundballen konnten durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät auseinandergezogen werden und somit kontrolliert abbrennen. Nachdem es bereits am gestrigen frühen Morgen zu einem Brand eines ...

