Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl einer 300 kg schweren Baggerschaufel

Daaden (ots)

In der Zeit vom 06.06., 19:00 Uhr, bis zum 07.06., 07:30 Uhr, kam es in Daaden, Im Kirdorf, zum Diebstahl einer schweren Grab-/Räumschaufel, welche dort aufgrund von Bauarbeiten abgelegt worden war. Für den Abtransport ist somit maschinelle Unterstützung, oder zumindest eine Vielzahl an Personen erforderlich.

Die Polizei Betzdorf hat der Ermittlungen aufgenommen, und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

