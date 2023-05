Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Arztpraxen

Ramstein-Miesenbach (ots)

Bargeld und mehrere Blanko-Rezepte erbeutet ein bisher unbekannter Täter durch den Einbruch in zwei Arztpraxen in der Straße "Am Stutzenwald". Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 02. auf den 03. Mai, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr. Der Täter hebelte hierzu die jeweiligen Eingangstüren auf und suchte im Innern zielgerichtet nach Geldkassetten.

Hinweise zum Täter oder zur Tat nehmen die Beamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 805-0 entgegen.|pilan gräber

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell