Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schläger handeln sich Anzeigen ein

Lauterecken (ots)

Heranwachsende fallen zum wiederholten Male auf. Am Dienstagabend trat ein 18-Jähriger am Bahnhof gegen Schilder am Bahngelände. Eine dort wartende Frau sprach den Mann an und wurde von ihm beleidigt. Im Nachgang betrat der junge Mann das Gelände einer dortigen Gaststätte, woraufhin er vom Wirt des Geländes verwiesen wurde. Dies passte dem Täter nicht und er schlug dem Geschädigten mit der Faust in den Nacken. Ein dem Opfer zu Hilfe eilender Mann wurde vom 20 Jahre alten Begleiter des Schlägers ebenfalls angegriffen. Im Rahmen der Ermittlungen beleidigte der Ältere noch die eingesetzten Beamten. Gegen beide Männer wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung strafrechtlich ermittelt. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell