POL-PDKL: Diebstahl eines Anhängers

Gerbach (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter von einem frei zugänglichen Privatgrundstück in der Bäckergasse einen Fahrzeuganhänger entwendet. Der zweiachsige Anhänger mit KIB-Kennzeichen war mit zwei Holzbalken beladen. Der Wert wird auf rund 2000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es sich um einen in der Hexennacht verübten "Streich" handelt und der Anhänger nur an eine andere Stelle geschoben wurde.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zum Abstellort des Anhängers sowie zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

