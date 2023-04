Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gelungenes Opel Kadett "C" Treffen

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntag den 30.04.2023 fand nach mehreren Jahren Corona bedingten Ausfalls wieder ein Treffen des "Kadett C Club Kaiserslautern e.V." statt. Auf dem Parkplatz des Opelwerks trafen sich Autofans, präsentierten ihre Schmuckstücke und tauschten sich mit "Gleichgesinnten" aus. Neben Kaufangeboten durch Vertretern von Teileherstellern und Merchendising-Vertreibern war auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Auf Nachfrage des Veranstalters nahm die Polizei der PD KL auch mit einem Informationsstand an dem Treffen teil. Beamte des Expertenteams Tuningszene kamen mit Besuchern ins Gespräch, teilten ihre Erfahrungen und klärten über das Themenfeld Tuning aus Sicht der Polizei auf. So wurden angenehme Gespräche geführt und offene Fragen besprochen. Die Resonanz war durchweg positiv. Dass an diesem Sonntag durch die Polizei bewusst keine zielgerichteten Kontrollen auf den Anreiserouten der Veranstaltungsbesucher und -teilnehmer durchgeführt wurden, wirkte sich höchstwahrscheinlich auch nicht negativ auf das Stimmungsbild aus.

Mit über 300 ausgestellten Fahrzeugen war die Veranstaltung deutlich besser besucht, als von den Veranstaltern prognostiziert. Die lediglich teils sonnige und windige Wetterlage tat der ausgelassenen und friedlichen Stimmung keinen Abbruch.

Aus polizeilicher Sicht eine sehr gelungene und empfehlenswerte Veranstaltung, nicht nur für Opel-Fans.

