Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vom Ausflug einer Schafherde

Obermoschel (ots)

Eine Tierhalterin meldet am Sonntag, dem 30. April 2023 gegen 11:00 Uhr, dass ihre 26 Schafe auf unbekannte Weise aus ihrem Gatter zwischen Obermoschel und Hallgarten abhandengekommen seien. Bereits seit mehreren Stunden suche man die Tiere vergeblich. Ob diese selbstständig ausgebüxt seien oder entwendet wurden, konnte die Verantwortliche nicht sagen. Ein gefahrenträchtiges Erscheinen der Tiere an der nahegelegenen B48 bzw. der L379 konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Vegetation erschwerte die Suche nach den Tieren zusätzlich. Da sich zu diesem Zeitpunkt ein Polizeihubschrauber im Dienstgebiet befand, wurde dieser in die Suche nach den Tieren eingebunden. Aus der Luft konnte die Herde auf einem Feld in der Gemarkung Hallgarten festgestellt werden. Die Halterin wurde über die Erkenntnisse informiert und konnte ihre Tiere an der Örtlichkeit antreffen. Der Ausflug der abenteuerlustigen Schafherde fand somit ein Ende, alle 26 Tiere wurden zurück in ihr Gatter verbracht. |pirok

