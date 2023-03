POL-NB: Aus Anruf wegen Knallgeräuschen wird Realisierung eines Haftbefehls

Wulkenzin/Chemnitz (ots) - In der vergangenen Nacht (13.03.-14.03.2023) ist es zu Einbrüchen in zwei Kindertagesstätten der Region gekommen. Bislang unbekannte Täter sind in eine Kita in der Straße Alter Damm in 17039 Wulkenzin gewaltsam eingedrungen und haben im Anschluss auch Inneren alle verschlossenen Türen gewaltsam aufgebrochen, um anschließend sämtliche Räume und Mobiliar zu durchsuchen. Entwendet wurde ...

mehr