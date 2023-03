Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in zwei Kindertagesstätten

Wulkenzin/Chemnitz (ots)

In der vergangenen Nacht (13.03.-14.03.2023) ist es zu Einbrüchen in zwei Kindertagesstätten der Region gekommen.

Bislang unbekannte Täter sind in eine Kita in der Straße Alter Damm in 17039 Wulkenzin gewaltsam eingedrungen und haben im Anschluss auch Inneren alle verschlossenen Türen gewaltsam aufgebrochen, um anschließend sämtliche Räume und Mobiliar zu durchsuchen. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen eine zweistellige Summe Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 500 Euro geschätzt.

Im zweiten Fall sind bislang unbekannte Täter in eine Kita in der Parkstraße in 17039 Chemnitz eingebrochen. Auch in diesem Fall haben die Täter sämtliche Räume samt Mobiliar durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Aus diesem Grund kann auch zum Gesamtschaden noch nichts gesagt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

In beiden Fällen waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zur Spurensicherung eingesetzt. Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen wird dabei geprüft. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Chemnitz oder Wulkenzin auffällige Personen- Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen oder möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

