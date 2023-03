Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Am 13.03.2023 gegen 10:20 Uhr ist in der Heinrich-Prillwitz-Straße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein E-Scooter-Fahrer leichtverletzt wurde. Der 42-jährige Fahrer eines E-Scooters befuhr auf der Woldegker Straße vorschriftswidrig den linksseitig angelegten Radweg in Richtung Pferdemarktkreuzung. Der 53-jährige Fahrer eines Multicars befuhr die Heinrich-Prillwitz-Straße in Richtung Woldegker Straße, um an der Kreuzung nach rechts auf die Woldegker Straße auffahren. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der 53-Jährige den E-Scooter-Fahrer übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam, wobei der 42-jährige E-Scooter-Fahrer stürzte. Er wurde dabei leichtverletzt und anschließend mit dem Rettungswagen in das Neubrandenburger Klinikum gebracht, wo er aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. An dem Multicar ist ein leichter Schaden in Höhe von ca. 50 Euro entstanden.

