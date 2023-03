Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in eine Werkstatt

Lübbersdorf bei Friedland (ots)

In der Nacht vom 09.03.2023 zum 10.03.2023 ist zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Hauptstraße in 17099 Lübbersdorf gekommen. Die Werkstatt liegt auf einem Gelände, direkt an der Kreuzung zur Kotelower Straße und ist von dort aus frei begehbar. Bislang unbekannte Tatverdächtige haben sich auf das Gelände begeben und sich gewaltsam Zutritt zu dem Werkstattgebäude verschafft. In dem Gebäude haben die Täter sämtliche Räume, Fahrzeuge und Schränke durchsucht. Entwendet haben die Täter drei Fehlerauslesegeräte, ein Schleifgerät der Marke Bosch und ein Ladegerät für eine Autobatterie. Die entwendeten Geräte haben einen Wert von insgesamt ca. 12.000 Euro.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer in der Nacht vom 09.03.2023 zum 10.03.2023 in der Ortschaft Lübbersdorf, insbesondere im Bereich der Kreuzung Hauptstraße/Kotelower Straße auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de

