Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeihubschrauber zur Fahndung nach Einbrechern eingesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch/-Weilimdorf/-Hedelfingen (ots)

Einbrecher sind am Dienstag oder Mittwoch (08./09.11.2022) in Wohnungen an der Bockelstraße, an der Straße Am Bergheimer Hof und an der Straße Weinklinge eingebrochen, bei einem Einbruchsversuch an der Tiefenbachstraße wurden die Täter auf frischer Tat ertappt.

An der Bockelstraße hebelten Unbekannte am Dienstag, zwischen 08.10 Uhr und 19.15 Uhr ein Fenster eines Mehrfamilienhauses auf. Ob sie etwas stahlen muss noch ermittelt werden.

An der Straße Am Bergheimer Hof stiegen die Täter zwischen 07.15 Uhr und 19.10 Uhr auf den Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses und hebelten dort ein Fenster auf. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Auch hier ist nicht bekannt, ob sie etwas erbeuteten.

An der Straße Weinklinge versuchten Unbekannte am Mittwoch, im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 21.15 Uhr, die Terrassentür einer Hochparterrewohnung aufzuhebeln. Als dies offenbar misslingt, schmissen sie die Scheibe der Tür ein. Aus der Wohnung erbeuteten sie in der Folge Schmuck in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

An der Tiefenbachstraße bemerkte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses gegen 18.30 Uhr, wie Unbekannte offenbar versuchten, ihre Balkontüre aufzuhebeln. Als sie daraufhin zu schreien begann, flüchteten zwei Männer. Bei der anschließenden Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Beide Täter waren größer als 175 Zentimeter, hatten eine athletische und schlanke Figur, waren etwa 25 Jahre alt und hatten dunkle kurze Haare. Sie trugen hüftlange dunkle Jacken und dunkle Hosen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

