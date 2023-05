Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wenige polizeiliche Vorkommnisse in der "Hexennacht"

Westlicher Donnersbergkreis (ots)

Mehrere unbekannte Täter hatten in Gerbach in der Nacht ein Anhänger auf eine Mauer gehoben. Der Eigentümer stellte am Morgen zudem fest, dass einige Teile des Anhängers entwendet wurden.

In Winnweiler wurde das Hoftor eines Anwesens mit einem Fahrradschloss verschlossen, sodass der Hausbewohner zunächst nicht mit seinem Fahrzeug wegfahren konnte. Nachdem die Beamten vor Ort eingetroffen waren konnte das Schloss jedoch entfernt werden.

Weiter kam es in Niedermoschel und Börrstadt im Rahmen von Maifeierlichkeiten zu zwei Körperverletzungsdelikten.

Entsprechende Strafanzeigen wurden erfasst. Hinweise zu den Taten werden unter der Telefonnummer 06361-9170 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

