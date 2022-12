Polizei Essen

POL-E: Oberhausen: 17-Jähriger nach Auseinandersetzung auf Weihnachtsmarkt lebensgefährlich verletzt - 1. Folgemeldung - 18-jähriger Tatverdächtiger ermittelt

Essen (ots)

46047 Oberhausen-Dümpten:

Am 3. Dezember kam es auf der Centroallee / am Luise-Albertz-Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen, in deren Verlauf zwei von ihnen Stichverletzungen erlitten. Ein 17-Jähriger (deutsch-türkisch) wurde lebensgefährlich verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/17-jaehriger-nach-auseinandersetzung-auf-weihnachtsmarkt-lebensgefaehrlich-verletzt

Umfangreiche Ermittlungen führten zu einem 18-jährigen Tatverdächtigen (deutsch) aus Duisburg. Am 9. Dezember erließ das Amtsgericht Duisburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen. In dieser konnte die Tatkleidung sichergestellt werden, der Tatverdächtige selbst war nicht vor Ort. Noch am gleichen Tag stellte der Tatverdächtige sich der Polizei. Der 18-Jährige ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten./SoKo

