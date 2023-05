Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeuganhänger aufgefunden

Gerbach (Donnersbergkreis) (ots)

Der in der Nacht von Sonntag auf Montag ("Hexennacht") von einem frei zugänglichen Privatgrundstück in der Bäckergasse entwendete Fahrzeuganhänger (wir berichteten: https://s.rlp.de/jIq19) wurde am Dienstagnachmittag vom Geschädigten in Gerbach aufgefunden. Somit dürfte es sich also nicht um einen Diebstahl, sondern um einen "Hexenstreich" gehandelt haben. |pirok

