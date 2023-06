Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Randalierer zieht durch Betzdorfer Innenstadt

Betzdorf (ots)

Am frühen Morgen des 07.06. geht auf hiesiger Dienststelle die Meldung über eine randalierende Person ein, welche Stühle umherwerfen und beschädigen würde. Der 34-jährige Beschuldigte aus dem Ruhrgebiet kann noch in Tatortnähe durch eine Streife angetroffen und kontrolliert werden. Es kann ermittelt werden, dass der Randalierer in einem örtlichen Hotel nächtigte, und dort nach seinem Erwachen Sachbeschädigungen am Inventar beging. Anschließend beschädigte er eine Lampe im Außenbereich. Auf seinem Weg durch die Innenstadt beschädigte er sodann drei Fahrzeuge, ehe er von der Polizei gestellt werden konnte. Zudem konnten im Rahmen seiner Durchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Den Beschuldigten erwarten somit diverse Strafanzeigen.

