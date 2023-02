POL-PDLD: Dieseldiebstahl - Hockenheimer Straße Germersheim

Lustadt (ots) - Sachschaden in Höhe von ungefähr 40 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in Lustadt. Ermittlungen der Beamten vor Ort ergaben, dass der 29-Jährige Unfallverursacher die Lindenstraße in Richtung Weingarten befuhr und aufgrund seiner Alkoholisierung zwei geparkte Fahrzeuge beschädigte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein ...

