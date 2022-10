Polizeidirektion Hannover

POL-H: #polizei110: Bilanz des Twitter-Marathons der Polizeidirektion Hannover

Hannover (ots)

Wie auch im vergangenen Jahr hat die Polizeidirektion Hannover am 01.10. das Einsatzgeschehen in der Landeshauptstadt und der Region Hannover live auf Twitter veröffentlicht. Unter den Hashtags #polizei110 und #h110 hat der Account @Polizei_H am bundesweiten Twitter-Marathon teilgenommen und den Usern einen Einblick in den Einsatzalltag der Notruf-Zentrale und der Funkstreifenwagen der Polizei Hannover gegeben.

Über neun Stunden und in 31 Tweets veröffentlichte das Social Media Team der Polizeidirektion Hannover ausgewählte Einsätze über den Kurznachrichtendienst. Die Einsatzanlässe gingen von Einbrüchen und Verkehrsunfällen über Ruhestörungen und Diebstähle bis hin zu einer von Rettungskräften begleiteten Geburt in einem Auto auf dem Messeschnellweg. Die Follower konnten so einen Einblick in sowohl polizeiliche Klassiker der Einsatzbewältigung als auch in Kuriositäten des Berufsalltags und außergewöhnliche Sachverhalte bekommen.

Dabei handelte es sich aber nur um einen kleinen Teil des tatsächlichen Einsatzgeschehens. Während des Einsatztwitterns gingen bei der Notruf-Zentrale der Polizei 462 Anrufe ein. Aus diesen ergaben sich 347 Einsätze für die Kolleginnen und Kollegen der Polizeidirektion Hannover. /ms, hgt, kay

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell