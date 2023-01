Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Widerstand geleistet - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 04.01.2023, 15.40 Uhr

Warendorf (ots)

Auf Social Media Seiten ist der Videoausschnitt eines Polizeieinsatzes von Montag (02.01.2023) aus Warendorf veröffentlicht worden.

In Zusammenhang mit diesem Einsatz steht eine vorausgegangene Schlägerei zwischen Jugendlichen an der laut Zeugenaussage der im Video zu sehende 15-jährige Tatverdächtige beteiligt gewesen sein soll. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der erforderlichen Personalienfeststellung in die Obhut von Familienangehörigen gegeben. Zu einem späteren Zeitpunkt an diesem Abend suchte er selbstständig ein Krankenhaus auf und verließ dieses nach ambulanter Behandlung.

Polizeilich definiert gilt eine Person als leicht verletzt, wenn sie nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlässt. Polizeilich gesehen gelten Personen als schwer verletzt, die stationär in einem Krankenhaus aufgenommen und behandelt werden müssen und dieses nicht am gleichen Tag verlassen.

Seitens Angehöriger werden Vorwürfe gegen die Polizei erhoben. Diesen Vorwürfen wird nachgegangen, sie werden geprüft und so der Einsatz am Jugendzentrum als auch am Bahnhof aufgearbeitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Teilen von Videos unter bestimmten Umständen strafrechtliche Folgen haben kann.

