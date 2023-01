POL-WAF: Everswinkel. Ungebremst in Trecker gefahren

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen (05.01.2023, 01.45 Uhr) versucht einen Geldautomaten in Wadersloh aufzubrechen. Die Täter scheiterten bei ihrem Versuch in der Filiale an der Wenkerstraße und flüchteten. Auch ein Hubschrauber wurde für Fahndungsmaßnahmen eingesetzt. Wer kann Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Autos in der Nähe geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Beckum, ...

