POL-WAF: Warendorf. Widerstand geleistet - Reaktion auf Einsatz

Auf Social Media Seiten ist der Videoausschnitt eines Polizeieinsatzes von Montag (02.01.2023) aus Warendorf veröffentlicht worden.

Das Video zeigt lediglich eine sehr kurze Sequenz des Einsatzes und stellt nicht die gesamte Situation dar.

Am Montag (02.01.2023, 21.00 Uhr) sind Polizisten zu einem Einsatz an einem Jugendzentrum zwischen den Emsbrücken gerufen worden - hier sei ein 14-jähriger Jugendlicher von zwei weiteren Jugendlichen angegriffen und geschlagen worden. Der an der Schlägerei beteiligte 14-Jährige gab anschließend auf der Polizeiwache eine genaue Beschreibung der Tatverdächtigen ab. Nach einem Hinweis auf den Aufenthaltsort eines Tatverdächtigen stellten Zivilpolizisten wenig später einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 15-jährigen Jugendlichen am Bahnhof fest. Die Beamten gaben sich umgehend als Polizisten zu erkennen und forderten ihn auf, vor Ort zu bleiben, um die Personalien festzustellen und die Situation zu klären. Nach einem kurzen Fluchtversuch wurde er festgehalten. Der 15-Jährige willigte daraufhin ein, alle Fragen zu beantworten, zu kooperieren und die Situation klären zu wollen. Die Beamten ließen den Ennigerloher daher wieder los. Dies nutze der 15-Jährige aus, versuchte erneut zu flüchten und sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Um ihn daran zu hindern, mussten ihn die Beamten letztendlich zu Boden bringen. Anschließend brachten sie den Jugendlichen zur nahe gelegenen Wache. Auf dem Weg dahin beleidigte und beschimpfte er die Einsatzkräfte massiv.

Der 15-Jährige verletzte sich leicht. Nachdem er sich während der Feststellung der Personalien auf der Wache beruhigt hatte, wurde der Ennigerloher in die Obhut von Familienmitgliedern übergeben.

