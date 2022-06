Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall im Begegnungsverkehr B41

Martinstein (ots)

Am heutigen Montag, 27.06.2022 gegen 15:45 Uhr kommt es in der Ortslage Martinstein auf der B41 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei stießen im Begegnungsverkehr ein 51-jähriger Fahrer eines Audis und ein 52 jähriger VW Transporter frontal zusammen. Wie es genau zu dem Verkehrsunfall kam ist derzeit nicht bekannt. Der Verkehrsunfall konnte aber von einem dahinter fahrenden Zeugen beobachtet werden. Die beiden Insassen des Audis wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Es besteht jedoch keinerlei Lebensgefahr. Der Insasse des Transporters erlitt leichte Verletzungen. Aufgrund der Verletzungen beim Fahrzeugführer des Audis wurde diese mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Seine Beifahrerin wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Transporters wurde mit Rettungswagen ebenfalls zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, insgesamt ca. 30000 Euro. Die B41 musste aufgrund der Rettungs- und Räumungsarbeiten für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Aufgrund dieser Sperrung bildete sich ein erheblicher Stau in beide Richtungen.

