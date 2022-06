Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Schwerer Motorradunfall auf der K20 bei Pferdsfeld

Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es gegen 18:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K20 bei Pferdsfeld. Hierbei befuhr ein 29 jähriger Kradfahrer die K20 von Bad Sobernheim kommend in Richtung Pferdsfeld. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich, kam er dann von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der junge Mann erlitt hierbei multiple Brüche im Bein und Schulterbereich, es besteht jedoch keine Lebensgefahr. Aufgrund der Verletzungen musste der Kradfahrer mit einem auf der K20 gelandeten Hubschrauber in eine Krankenhaus verlegt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 8000 Euro belaufen. Das Krad musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Bergung musste die K20 für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.

