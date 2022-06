Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht am Schwimmbad

Kirn (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 15:50 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Schwimmbad in Kirn. Dabei stieß vermutlich beim Ausparken ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen einen dort ebenfalls geparkten schwarzen BMW X3 der Unfallgeschädigten. Beim Unfallverursachenden Fahrzeug müsste es sich um einen blauen PKW handeln. Der Sachschaden am vorderen rechten Kotflügel dürfte sich auf ca. 200 Euro belaufen. Hinweise hierzu an die Polizei in Kirn unter Telefonnummer: 06752/1560.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell