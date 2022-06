Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr; Zeugen gesucht!

L234, zw. Odernheim a. Glan und Rehborn (ots)

Am 26.06.2022 gegen 10:15 Uhr befuhr eine 30-jährige Skoda-Fahrerin die L234 von Odernheim aus kommend in Fahrtrichtung Rehborn. Circa 500 Meter vor dem Ortseingang von Odernheim, in Höhe der dortigen Bushaltestelle, kam der Fahrerin ein schwarzer Kombi mittig der Fahrbahn entgegen. Die 30-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug nur durch ein Ausweichmanöver nach rechts verhindern. Hierbei kam sie allerdings von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Durch die Kollision wurde die Fahrerin zwar nicht verletzt, jedoch wurde ihr Fahrzeug stark beschädigt. Der schwarze Kombi verließ die Unfallstelle ohne die nötigen Angaben zu treffen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

