Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht, Oelsberg

Bad Hönningen (ots)

Mittwochnachmittag, gegen 14:00 Uhr, kam es in Bad Hönningen in der Straße "Oelsberg" im Begegnungsverkehr zum Unfall. An einer Engstelle missachtete ein entgegenkommender PKW die Bevorrechtigung eines Verkehrsteilnehmers, sodass dieser nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und anschließend mit einer dortigen Grundstücksmauer kollidierte. Der Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW setzte nach dem Unfall die Fahrt fort und flüchtete ohne seine Beteiligung zu erklären. Bei dem unfallverursachenden PKW handelte es sich Zeugen zufolge um ein weißes bzw. silbernes Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Linz unter 02644-943-0 oder per Email pilinz@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell