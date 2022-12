POL-NI: Marklohe - Transporterfahrer bei Frontalzusammenstoß mit Sattelzugmaschine tödlich verletzt

Bückeburg (ots) - (ma) Im Bückeburger Wohngebiet "Sprekelsholzkamp" ist es am Mittwoch in der Zeit von 07.00 bis 19.15 Uhr, in Abwesenheit der Hauseigentümer, zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Der oder die Täter näherten sich vermutlich aus einem nahegelegenen Waldstück dem Wohnhaus und gelangten über ein rückwärtiges Fenster in das zweigeschossige Einfamilienhaus, wobei zuvor ein nicht komplett heruntergelassener Rollladen hochgeschoben wurde, um ...

mehr