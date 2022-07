Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Ergänzungsmeldung zu "Bombe aus zweitem Weltkrieg gefunden"/ Anlaufstellen für betroffene Bürgerinnen und Bürger eingerichtet

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem am Dienstagmorgen (12.7.) im Darmstädter Stadtwald / Bereich des Monumentwegs südlich von Kranichstein eine etwa 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg im Rahmen von Sondierungsmaßnahmen des Kampfmittelräumdienstes gefunden wurde, haben die Evakuierungsmaßnahmen an. Für die kontrollierte Sprengung wurde ein Sicherheitsradius von 1.000 Meter festgelegt (wir haben berichtet).

Aktuell werden die Evakuierungsmaßnahmen umgesetzt. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden in diesem Zusammenhang zusätzlich über das Warnsystem HESSENWARN informiert.

Für alle betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner, die ihre Wohnungen verlassen müssen, wurden zwei Anlauf- und Versorgungsstellen eingerichtet. Diese befinden sich am Jugendzentrum am Brentanosee und in der Alsfelder Straße vor der Sporthalle.

Für weitere Rückfragen steht die Stadt Darmstadt unter der Rufnummer 06151/ 13-2060 mit einem eingerichteten Infotelefon zur Verfügung.

Ein Pressesprecher der Stadt Darmstadt ist als Ansprechpartner vor Ort und telefonisch unter der Rufnummer 0175-9681614 zu erreichen.

