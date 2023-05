POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer -ERSTMELDUNG

St. Goar (ots) - Am Dienstag, 09.05.2023 kam es in der Zeit von ca. 06:45 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof (Oberstraße) in St. Goar zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde dabei ein schwarzer PKW Peugeot. Der Unfallverursacher beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken im linken Heckbereich. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der Unfallverursacher entfernte sich ...

