Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zweiradkontrolle der PI Betzdorf an Fronleichnam

Friesenhagen/Hövels (ots)

An Fronleichnam führten Beamte der PI Betzdorf mit Unterstützung des Zweiradkontrolltrupps der PD Neuwied bei bestem Motorrad- und Feiertagswetter Zweiradkontrollen im Bereich Friesenhagen (L 278) und Hövels (B62) durch.

Insgesamt konnten dabei über 60 Fahrzeuge kontrolliert werden. Es blieb zumeist bei freundlichen Gesprächen, nur in wenigen Fällen waren Verwarnungen oder Mängelberichte fällig. Die erfreulich niedrige Beanstandungsquote trübten lediglich zwei Motorradfahrer, deren Maschinen sich in keinem guten Zustand befanden. In einem Fall wurde ein völlig abgefahrener Reifen festgestellt, in einem weiteren eine manipulierte Abgasanlage. Es musste somit jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt werden.

