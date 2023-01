POL-PDMT: Fahrzeugführer steht unter Alkoholeinfluss

Hillscheid (ots) - Am 23.01.2023, gegen 14:45 Uhr, rollte ein Rohrreinigungsfahrzeug, Lkw, in der Örtlichkeit Hillscheid, im Bereich der Wiesenstraße, in einem Gefällstück, in eine Hauswand. Ursächlich dürfte nach bisherigen Erkenntnissen eine nicht ausreichende Sicherung des Lkw gegen wegrollen gewesen sein. Verletzt wurde niemand und das Haus selbst ist unbewohnt. Die Schadenshöhe dürfte deutlich im fünfstelligen Eurobereich liegen. Die Ortsdurchfahrt Hillscheid ...

