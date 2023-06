Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Räumlichkeiten eines Hotels

Waldbreitbach (ots)

In der Zeit vom 06.06.2023, 17:30 Uhr bis 07.06.2023, 06:40 Uhr kam es zum Einbruch in das Büro eines Hotels in der Margaretha-Flesch-Straße in Waldbreitbach. Bislang unbekannte Täter hebelten die Bürotür auf und verschafften sich somit Zutritt zur Räumlichkeit. Nach ersten Ermittlungen dürfte nichts entwendet worden sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

