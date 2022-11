Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Brand in der Elsässer Straße - Verdächtiger festgenommen

Oberhausen (ots)

Am späten Montagnachmittag (14.11.) brach in einem Mehrfamilienhaus in der Elsässer Straße ein Feuer aus. Noch am gleichen Abend ist ein dringend tatverdächtiger Mann festgenommen worden - ihm wird vorgeworfen das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben. Er wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Aufgrund von psychischen Auffälligkeiten ist der 52-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg in einer forensischen Einrichtung untergebracht worden. Die Ermittlungen dauern an.

