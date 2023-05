Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - tödlicher Verkehrsunfall auf der B401

Heede (ots)

Heute kam es gegen 12.05 Uhr auf der B401 in Höhe Heede zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der 78-jährige Fahrer eines Audi Q3 befuhr samt Anhänger die Dersumer Straße in Fahrtrichtung Heede. In Höhe des Kreuzungsbereiches der B401 kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einem LKW, der auf der B401 in Fahrtrichtung A 31 unterwegs war. Trotz Reanimationsversuche von Ersthelfern starb der Pkw-Fahrer noch am Unfallort. Der Lkw kippte nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 54-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Neben Rettungs- und Notarztwagen war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Aufgrund von Bergungsarbeiten wurde der Kreuzungsbereich für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Sperrung der Ausfahrt A 31 Dörpen in Fahrtrichtung Oldenburg dauert noch etwa drei Stunden an. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, welcher insgesamt auf etwa 120.000 Euro geschätzt wird.

