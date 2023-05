Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - 62-Jährige Radfahrerin bei Unfall mit LKW lebensgefährlich verletzt

Spelle (ots)

Heute kam es gegen 09.08 Uhr in der Imhofstraße in Spelle zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Lkw. Die 62-Jährige befuhr mit ihrem S-Pedelec die Haarstraße in Fahrtrichtung Franz-Bernhard-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die Radfahrerin in Höhe der Einmündung Imhofstraße mit dem aus der Fahrtrichtung Nordumgehung kommenden LKW. Die 62-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Imhofstraße war bis etwa 11:15 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell