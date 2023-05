Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen/Meppen - Kontrolle der Fahrgastschiffe "Amisia" und "Stadt Lingen"

Lingen/Meppen (ots)

Letzte Woche kontrollierten die Beamten der Wasserschutzpolizei Meppen die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden großen Fahrgastschiffe "Stadt Lingen" in Lingen-Hanekenfähr und "Amisia" in Haren. Kontrolliert wurden neben den üblichen Kontrollvorschriften insbesondere Vorschriften, die der Sicherheit der Fahrgäste dienen. Sicherheitsrelevante Verstöße konnten dabei nicht festgestellt werden. Die Verantwortlichen lobten den Erfahrungsaustausch mit der Polizei zum Wohle der Fahrgäste und hoffen nach den Einschränkungen während der Corona-Pandemie auf einen ausgefüllten Fahrplan.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell